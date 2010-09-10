Дайте совет
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Дайте совет
Дайте совет как найти хорошего гинеколога?
Re: Дайте совет
У подруг поспрашивайте наверняка кто-то да знает в городе хорошего генеколога. Во у нас в Брянске я всем могу посоветовать гинеколога который ведет прием в клинике МедЭкспресс https://medexpress32.ru/akusherstvo-i-ginekologiya Оставляю ссылку на расценки и на контактные данные этого врача.
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