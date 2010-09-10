Мебель эконом класса стоит ли внимания?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1083
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель эконом класса стоит ли внимания?

Сообщение klonik » Сегодня, 00:59

Мебель эконом класса стоит ли внимания?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1086
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель эконом класса стоит ли внимания?

Сообщение zevc » Сегодня, 01:01

Недавно в новую квартиру именно такую и покупали. Рекомендую ознакомиться со статьей https://freesmi.by/raznoe/415643 в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться. Что делать, когда в кошельке не густо)
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