Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:12

Помогите!!! Надо как-то отвадить свекровь от телевизора. Приходишь вечером с работы, и начинаешь прослушивать все, что она за весь день впитала из новостей в телевизоре. Слушать это невозможно. Есть варианты?
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