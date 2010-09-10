Сообщение zevc » Сегодня, 13:12

Помогите!!! Надо как-то отвадить свекровь от телевизора. Приходишь вечером с работы, и начинаешь прослушивать все, что она за весь день впитала из новостей в телевизоре. Слушать это невозможно. Есть варианты?