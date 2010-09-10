Подскажите
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Подскажите
Помогите!!! Надо как-то отвадить свекровь от телевизора. Приходишь вечером с работы, и начинаешь прослушивать все, что она за весь день впитала из новостей в телевизоре. Слушать это невозможно. Есть варианты?
Re: Подскажите
Согласна, в телеке ежеминутно по всем каналам мусолят одно и то же, только в разной интерпретации. Новости говорят одно, на ток-шоу потом это все выворачивают наизнанку. Попробуйте подписать ее в телеге на https://t.me/webkamerton - вот где тишь и благодать. Все спокойно, без политики и новостных страшилок.
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