Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1090
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:12

Помогите!!! Надо как-то отвадить свекровь от телевизора. Приходишь вечером с работы, и начинаешь прослушивать все, что она за весь день впитала из новостей в телевизоре. Слушать это невозможно. Есть варианты?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:07

Согласна, в телеке ежеминутно по всем каналам мусолят одно и то же, только в разной интерпретации. Новости говорят одно, на ток-шоу потом это все выворачивают наизнанку. Попробуйте подписать ее в телеге на https://t.me/webkamerton - вот где тишь и благодать. Все спокойно, без политики и новостных страшилок.
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