Сообщение zevc » Сегодня, 16:23

Сегодня считали с мужем, сколько нам придется заплатить налога, если мы продадим квартиру, которую купили полтора года назад. Вышло, что много, очень жалко. Но других вариантов нет – у нас скоро прибавлении в семье будет, впятером в однушке будет тесно. Что можно сделать?