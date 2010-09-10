Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1090
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:23

Сегодня считали с мужем, сколько нам придется заплатить налога, если мы продадим квартиру, которую купили полтора года назад. Вышло, что много, очень жалко. Но других вариантов нет – у нас скоро прибавлении в семье будет, впятером в однушке будет тесно. Что можно сделать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:32

Автор, почитайте статью Вычет с продажи имущества: разве можно что-то вернуть? – там есть интересный пункт про налог для семей, где двое детей. Или больше – главное, чтобы им всем еще не исполнилось 18 лет. Я подробно не вникала, но вроде для таких семей налог отменен – возможно, это будет ваш случай. И да, если вы продаете жилье не ради прибыли, а ради покупки другого, это тоже можно доказать, чтобы освободиться от уплаты налогов.
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