Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1090
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:29

Занятия спортивным плаванием отражаются на фигуре девочки или нет? Я когда смотрю фотографии профессиональных спортсменок, меня смущают их мощные плечи и маленькая грудь. Для своего ребенка такого, естественно, не желаю. Но она хочет в бассейн – разрешить?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:41

Извините, но не поняла – у вас ребенок хочет просто в бассейн ходить? Если да, то конечно разрешайте – обычные занятия и спортивное плавание в Санкт-Петербурге ничего общего не имеют. Если она будет у вас ходить два-три раза в неделю, то фигуре это точно никак не навредит – наоборот, осанка будет королевской, мышцы в целом подтянутся. А вот если на профессиональной основе, то это уже другой разговор…
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость