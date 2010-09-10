Сообщение zevc » Сегодня, 16:29

Занятия спортивным плаванием отражаются на фигуре девочки или нет? Я когда смотрю фотографии профессиональных спортсменок, меня смущают их мощные плечи и маленькая грудь. Для своего ребенка такого, естественно, не желаю. Но она хочет в бассейн – разрешить?