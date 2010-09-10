Подскажите
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Подскажите
Занятия спортивным плаванием отражаются на фигуре девочки или нет? Я когда смотрю фотографии профессиональных спортсменок, меня смущают их мощные плечи и маленькая грудь. Для своего ребенка такого, естественно, не желаю. Но она хочет в бассейн – разрешить?
Re: Подскажите
Извините, но не поняла – у вас ребенок хочет просто в бассейн ходить? Если да, то конечно разрешайте – обычные занятия и спортивное плавание в Санкт-Петербурге ничего общего не имеют. Если она будет у вас ходить два-три раза в неделю, то фигуре это точно никак не навредит – наоборот, осанка будет королевской, мышцы в целом подтянутся. А вот если на профессиональной основе, то это уже другой разговор…
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