Подскажите
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Подскажите
Занятия спортивным плаванием отражаются на фигуре девочки или нет? Я когда смотрю фотографии профессиональных спортсменок, меня смущают их мощные плечи и маленькая грудь. Для своего ребенка такого, естественно, не желаю. Но она хочет в бассейн – разрешить?
Re: Подскажите
Извините, но не поняла – у вас ребенок хочет просто в бассейн ходить? Если да, то конечно разрешайте – обычные занятия и спортивное плавание в Санкт-Петербурге ничего общего не имеют. Если она будет у вас ходить два-три раза в неделю, то фигуре это точно никак не навредит – наоборот, осанка будет королевской, мышцы в целом подтянутся. А вот если на профессиональной основе, то это уже другой разговор…
Re: Подскажите
Мне кажется, что бассейн не для девочки. ИМХО. Спорить не буду, но у всех проф пловцов очень большие плечи, это только мое мнение. Плаванье портит женскую фигуру. Моя племянница ходит в этот гимнастический центр в Москве и имеет утонченную фигуру. Если посмотреть на популярных гимнасток, то мы видим красивые фигуры и правильные пропорции. Это спорт для девочек. А там сами решайте, вы спросили, я поделился мнением.
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