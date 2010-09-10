Сообщение zevc » Сегодня, 17:00

Ну что там у нас с распродажей, которая уже вот-вот? Решила я посмотреть для себя, будут ли скидки на детскую одежду, ничего достойного не увидела. Уж если честно, надеялась, что продавцы постараются. В общем, для меня распродажа не распродажа. А для вас?