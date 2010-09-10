Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1090
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:00

Ну что там у нас с распродажей, которая уже вот-вот? Решила я посмотреть для себя, будут ли скидки на детскую одежду, ничего достойного не увидела. Уж если честно, надеялась, что продавцы постараются. В общем, для меня распродажа не распродажа. А для вас?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:48

А мне попался щедрый яндекс маркет селлер, по крайей мере реклама одиннадцатого числа у него очень привлекательная. Планирую взять телевизор с большой скидкой, уже специально под это дело на карточку денег положила, жду. Не уверена, конечно, что все пойдет по плану, но очень сильно буду надеяться. Еще видела скидки на косметику для волос, но они мне не понравились – без распродажи эти шампуни раньше были дешевле.
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