Винтовой компрессор для электрического двигателя
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Винтовой компрессор для электрического двигателя
Винтовой компрессор для электрического двигателя интересует, где про него можно почитать подробнее?
Re: Винтовой компрессор для электрического двигателя
У меня диплом по этой теме был) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://lumiterra.ru/vintovoy-kompresso ... vigatelya/ материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором) Вам тоже для обучения?
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