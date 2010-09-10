Винтовой компрессор для электрического двигателя

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Винтовой компрессор для электрического двигателя

Сообщение klonik » Сегодня, 10:24

Винтовой компрессор для электрического двигателя интересует, где про него можно почитать подробнее?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1094
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Винтовой компрессор для электрического двигателя

Сообщение zevc » Сегодня, 10:26

У меня диплом по этой теме был) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://lumiterra.ru/vintovoy-kompresso ... vigatelya/ материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором) Вам тоже для обучения?
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