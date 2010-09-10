Основы Java

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1094
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Основы Java

Сообщение zevc » Сегодня, 10:32

Хочу стать программистом, вот основы Java интересуют. Где про это можно почитать подробнее для новичка?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Основы Java

Сообщение klonik » Сегодня, 10:36

Дам совет, как уже бывалая в этом. Сама готова строчить код и всегда рада последователям) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://www.volzsky.ru/press-relize.php?id=17120 материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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