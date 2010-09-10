Основы Java
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Основы Java
Хочу стать программистом, вот основы Java интересуют. Где про это можно почитать подробнее для новичка?
Re: Основы Java
Дам совет, как уже бывалая в этом. Сама готова строчить код и всегда рада последователям) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://www.volzsky.ru/press-relize.php?id=17120 материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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