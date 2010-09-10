Защита от утечки данных и проникновения хакеров
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Защита от утечки данных и проникновения хакеров
Защита от утечки данных и проникновения хакеров интересует, где про это можно найти полезную информацию?
Re: Защита от утечки данных и проникновения хакеров
Да уж, нет ничего хуже в нашем мире, чем взлом и потеря важных данных... Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://chistota-shop.ru/zashhitite-vas ... nosti.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором) Теперь хакеры вам будут не страшны)
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