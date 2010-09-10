Как ставить?

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Как ставить?

Сообщение Радищева » Вчера, 15:39

Как ставить на Мелбете если он у меня заблокирован?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Как ставить?

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:22

Ну есть же зеркала так называемые ищите рабочее и ставьте через него. Я вот и сама делала раньше ставки через зеркало 1xbet Это точно так же как ставить через обычный официальный сайт. Разницы вы и не заметите. Коэффициенты одинаковые выставляются.
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