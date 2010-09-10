Как ставить?
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Как ставить?
Как ставить на Мелбете если он у меня заблокирован?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Как ставить?
Ну есть же зеркала так называемые ищите рабочее и ставьте через него. Я вот и сама делала раньше ставки через зеркало 1xbet Это точно так же как ставить через обычный официальный сайт. Разницы вы и не заметите. Коэффициенты одинаковые выставляются.
Re: Как ставить?
Если у вас не открывается сайт, то может и не стоит дальше пробовать? Всегда будут проблемы с букмекером. Лучше здесь посмотрите обзор и рейтинг букмекерских контор. Тогда сможете выбрать надежного букмекера, который будет делиться прогнозами и помогать делать ставки с наибольшей вероятностью заработка. На сайте так же можно узнать, как и где получить выгодный бонус за регистрацию.
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