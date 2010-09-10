Реставрация обуви и сумок в Москве

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Реставрация обуви и сумок в Москве

Сообщение TanyaLoy » 51 минуту назад

Можете порекомендовать проверенные сервисы по реставрации обуви и сумок в Москве, которые специализируются на определенных типах материалов или брендов? Я интересуюсь качественной реставрацией, включая замену подошв, каблуков, а также восстановление верха обуви и деталей сумок
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Реставрация обуви и сумок в Москве

Сообщение karina_bogdanova » 1 минуту назад

TanyaLoy писал(а):Можете порекомендовать проверенные сервисы по реставрации обуви и сумок в Москве, которые специализируются на определенных типах материалов или брендов? Я интересуюсь качественной реставрацией, включая замену подошв, каблуков, а также восстановление верха обуви и деталей сумок


Если вы стремитесь к экономии, но не хотите жертвовать стилем, Barett Service https://barett.ru/ - ваш идеальный выбор. Реставрация любимой пары обойдется вам гораздо дешевле, чем новая покупка, а качество и элегантность будут сохранены.
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