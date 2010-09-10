Реставрация обуви и сумок в Москве
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Реставрация обуви и сумок в Москве
Можете порекомендовать проверенные сервисы по реставрации обуви и сумок в Москве, которые специализируются на определенных типах материалов или брендов? Я интересуюсь качественной реставрацией, включая замену подошв, каблуков, а также восстановление верха обуви и деталей сумок
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Реставрация обуви и сумок в Москве
TanyaLoy писал(а):Можете порекомендовать проверенные сервисы по реставрации обуви и сумок в Москве, которые специализируются на определенных типах материалов или брендов? Я интересуюсь качественной реставрацией, включая замену подошв, каблуков, а также восстановление верха обуви и деталей сумок
Если вы стремитесь к экономии, но не хотите жертвовать стилем, Barett Service https://barett.ru/ - ваш идеальный выбор. Реставрация любимой пары обойдется вам гораздо дешевле, чем новая покупка, а качество и элегантность будут сохранены.
Re: Реставрация обуви и сумок в Москве
karina_bogdanova писал(а):
Если вы стремитесь к экономии, но не хотите жертвовать стилем, Barett Service https://barett.ru/ - ваш идеальный выбор. Реставрация любимой пары обойдется вам гораздо дешевле, чем новая покупка, а качество и элегантность будут сохранены.
Спс, выручили)
3 сообщения • Страница 1 из 1
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