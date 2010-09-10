Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:00

Можете порекомендовать проверенные сервисы по реставрации обуви и сумок в Москве, которые специализируются на определенных типах материалов или брендов? Я интересуюсь качественной реставрацией, включая замену подошв, каблуков, а также восстановление верха обуви и деталей сумок