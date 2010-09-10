Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 01:54

Здравствуйте! Я рассматриваю возможность завести породистого британского котенка и хотел бы получить дополнительные советы и рекомендации. Какие особенности характера, заботы и требования к уходу я должен учесть при выборе и уходе за британским котенком? Есть ли какие-то особенности в выборе заводчика или важные аспекты в процессе воспитания и социализации этой породы?