Британский котенок

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Британский котенок

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 01:54

Здравствуйте! Я рассматриваю возможность завести породистого британского котенка и хотел бы получить дополнительные советы и рекомендации. Какие особенности характера, заботы и требования к уходу я должен учесть при выборе и уходе за британским котенком? Есть ли какие-то особенности в выборе заводчика или важные аспекты в процессе воспитания и социализации этой породы?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Британский котенок

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 02:12

TanyaLoy писал(а):Здравствуйте! Я рассматриваю возможность завести породистого британского котенка и хотел бы получить дополнительные советы и рекомендации. Какие особенности характера, заботы и требования к уходу я должен учесть при выборе и уходе за британским котенком? Есть ли какие-то особенности в выборе заводчика или важные аспекты в процессе воспитания и социализации этой породы?


Выбирая питомник для покупки британской кошки, обратите внимание на "BELAYA NOCH". Здесь https://bri-cattery.ru/ забота о животных и ответственный подход к разведению делают этот питомник надежным партнером для тех, кто ценит качество и чуткость в отношении к своим будущим питомцам.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Британский котенок

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 02:15

karina_bogdanova писал(а):
Выбирая питомник для покупки британской кошки, обратите внимание на "BELAYA NOCH". Здесь https://bri-cattery.ru/ забота о животных и ответственный подход к разведению делают этот питомник надежным партнером для тех, кто ценит качество и чуткость в отношении к своим будущим питомцам.


Спс, выручили)))
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