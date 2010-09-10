Британский котенок
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Британский котенок
Здравствуйте! Я рассматриваю возможность завести породистого британского котенка и хотел бы получить дополнительные советы и рекомендации. Какие особенности характера, заботы и требования к уходу я должен учесть при выборе и уходе за британским котенком? Есть ли какие-то особенности в выборе заводчика или важные аспекты в процессе воспитания и социализации этой породы?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Британский котенок
TanyaLoy писал(а):Здравствуйте! Я рассматриваю возможность завести породистого британского котенка и хотел бы получить дополнительные советы и рекомендации. Какие особенности характера, заботы и требования к уходу я должен учесть при выборе и уходе за британским котенком? Есть ли какие-то особенности в выборе заводчика или важные аспекты в процессе воспитания и социализации этой породы?
Выбирая питомник для покупки британской кошки, обратите внимание на "BELAYA NOCH". Здесь https://bri-cattery.ru/ забота о животных и ответственный подход к разведению делают этот питомник надежным партнером для тех, кто ценит качество и чуткость в отношении к своим будущим питомцам.
Re: Британский котенок
karina_bogdanova писал(а):
Выбирая питомник для покупки британской кошки, обратите внимание на "BELAYA NOCH". Здесь https://bri-cattery.ru/ забота о животных и ответственный подход к разведению делают этот питомник надежным партнером для тех, кто ценит качество и чуткость в отношении к своим будущим питомцам.
Спс, выручили)))
3 сообщения • Страница 1 из 1
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