Сообщение klonik » Сегодня, 09:53

Сегодня с ребенком гуляли, пришли к выводу, что у нас все с погодой грустно. Холодно восемь месяц в году, не красиво – минимум четыре. Это я про весну, когда все только тает и все серо-черное и про осень, когда уже листья опали, но снег не выпал. Почему все так не продумано?