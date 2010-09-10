Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1092
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:53

Сегодня с ребенком гуляли, пришли к выводу, что у нас все с погодой грустно. Холодно восемь месяц в году, не красиво – минимум четыре. Это я про весну, когда все только тает и все серо-черное и про осень, когда уже листья опали, но снег не выпал. Почему все так не продумано?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1095
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:26

Автор, вам нужно научиться находить красоту в простых вещах. Осень – это же круто, пусть все серое, мрачное, но посмотрите, какой прозрачный воздух. А луна какая? Поэты без ума все были от осени, сколько про нее стихов. И в весне много красивого, здесь https://suret.pics/138-kktem-suret-salu-100-foto.html если картины посмотреть, это очень заметно. Мы видим мир таким, как хотим. Так почему бы не начать видеть его ярким и красивым?
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