Подскажите
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Подскажите
Сегодня с ребенком гуляли, пришли к выводу, что у нас все с погодой грустно. Холодно восемь месяц в году, не красиво – минимум четыре. Это я про весну, когда все только тает и все серо-черное и про осень, когда уже листья опали, но снег не выпал. Почему все так не продумано?
Re: Подскажите
Автор, вам нужно научиться находить красоту в простых вещах. Осень – это же круто, пусть все серое, мрачное, но посмотрите, какой прозрачный воздух. А луна какая? Поэты без ума все были от осени, сколько про нее стихов. И в весне много красивого, здесь https://suret.pics/138-kktem-suret-salu-100-foto.html если картины посмотреть, это очень заметно. Мы видим мир таким, как хотим. Так почему бы не начать видеть его ярким и красивым?
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