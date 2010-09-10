ИИ-помощник Copilot
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ИИ-помощник Copilot
ИИ-помощник Copilot стоит ли внимания? Где про него можно почитать?
Re: ИИ-помощник Copilot
Один из лучших на рынке услуг. Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://digital-report.ru/microsoft-ras ... indows-10/ В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь) Думаю в будущем станет незаменим.
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