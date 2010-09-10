ИИ-помощник Copilot

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

ИИ-помощник Copilot

Сообщение zevc » Сегодня, 14:26

ИИ-помощник Copilot стоит ли внимания? Где про него можно почитать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: ИИ-помощник Copilot

Сообщение klonik » Сегодня, 14:29

Один из лучших на рынке услуг. Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://digital-report.ru/microsoft-ras ... indows-10/ В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь) Думаю в будущем станет незаменим.
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