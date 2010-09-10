Windows 11 Pro

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Windows 11 Pro

Сообщение klonik » Сегодня, 14:37

Windows 11 Pro - хорошая операционка? Стоит ее ставить на ПК?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Windows 11 Pro

Сообщение zevc » Сегодня, 14:40

Топовая система - ставьте не пожалеете. Пол года у меня летает. Сравнима с семеркой, релиз удался. Рекомендую ознакомиться со статьей https://telegraf.news/press-relizi/wind ... microsoft/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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