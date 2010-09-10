Лицензированное программное обеспечение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Лицензированное программное обеспечение

Сообщение zevc » Сегодня, 15:17

Лицензированное программное обеспечение от Keysoft.store стоит ли устанавливать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Лицензированное программное обеспечение

Сообщение klonik » Сегодня, 15:25

Я только так и делаю, авторов продукта нужно вознаграждать финансами - они это заслужили. Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://rusvesna.su/aboutall/1699865941 материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором) Пиратов бы вообще наказывал...
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