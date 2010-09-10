Какой Windows выбрать: пиратский или лицензионный?
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Какой Windows выбрать: пиратский или лицензионный?
Какой Windows выбрать: пиратский или лицензионный?
Re: Какой Windows выбрать: пиратский или лицензионный?
За пиратку и штрафануть могут в мире... Лично для меня не сложно купить лицензия и не иметь проблем. Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://mrandroid.ru/nayden-sposob-kupit-windows-10/ материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором) Лично я со статьей согласен.
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