Какой Windows выбрать: пиратский или лицензионный?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Какой Windows выбрать: пиратский или лицензионный?

Сообщение klonik » Сегодня, 15:32

Какой Windows выбрать: пиратский или лицензионный?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Какой Windows выбрать: пиратский или лицензионный?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:37

За пиратку и штрафануть могут в мире... Лично для меня не сложно купить лицензия и не иметь проблем. Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://mrandroid.ru/nayden-sposob-kupit-windows-10/ материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором) Лично я со статьей согласен.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей