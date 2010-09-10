Наручные часы
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Наручные часы
В сети магазинов «Формула времени» имеются коллекции часов известных элитных брендов. Вы можете купить наручные часы в интернет-магазине, или посетить один из наших салонов в Москве - Магазин Русские часы На страницах каталога, а также на витрине магазина вашему вниманию представлены десятки предложений в разных стилевых решениях: от изысканной благородной классики и спортивной, функциональной динамичности до фирменных casual моделей и сдержанных трехстрелочников. В каждой коллекции отчетливо прослеживается стремление к совершенству деталей и нетривиальной роскоши.
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