Кейтеринг
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Кейтеринг
Выхожу замуж, до регистрации осталось три недели. Родственники с самого начала настаивали на свадьбе, еле отговорились. Сейчас требуют если не банкета в ресторане, то хотя бы домашних посиделок. А мне тупо времени и денег жалко на готовку, без которой в этом случае не обойтись. Вот как быть, обидеть тоже никого не хочется.
Re: Кейтеринг
Пригласите родственников домой, но сами ничего не готовьте, а здесь https://m-catering.ru стол закажите. Вы же знаете примерное количество гостей, которых будете приглашать? Возьмите на всех плюс одну порцию. Так, на всякий случай. Я более чем уверена, что это мероприятие у вас окупится – родственники же не с пустыми руками придут. Ну и уважение заодно свое к старшему поколению проявите, чтобы не ругаться.
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