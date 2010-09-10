Сообщение zevc » Вчера, 21:31

Выхожу замуж, до регистрации осталось три недели. Родственники с самого начала настаивали на свадьбе, еле отговорились. Сейчас требуют если не банкета в ресторане, то хотя бы домашних посиделок. А мне тупо времени и денег жалко на готовку, без которой в этом случае не обойтись. Вот как быть, обидеть тоже никого не хочется.