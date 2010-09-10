Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 21:31

Выхожу замуж, до регистрации осталось три недели. Родственники с самого начала настаивали на свадьбе, еле отговорились. Сейчас требуют если не банкета в ресторане, то хотя бы домашних посиделок. А мне тупо времени и денег жалко на готовку, без которой в этом случае не обойтись. Вот как быть, обидеть тоже никого не хочется.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1100
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 22:42

Пригласите родственников домой, но сами ничего не готовьте, а здесь https://m-catering.ru стол закажите. Вы же знаете примерное количество гостей, которых будете приглашать? Возьмите на всех плюс одну порцию. Так, на всякий случай. Я более чем уверена, что это мероприятие у вас окупится – родственники же не с пустыми руками придут. Ну и уважение заодно свое к старшему поколению проявите, чтобы не ругаться.
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