Сообщение zevc » Вчера, 21:58

Кто еще накрывает столы дома в честь какого-нибудь семейного мероприятия, вам примерно в какую сумму на человека это обходится. Я тут квартиру в ипотеку взяла, мама решила новоселье устроить в лучших традициях. Пытаюсь понять, сколько денег мне еще придется потратить.