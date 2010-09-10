Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 21:58

Кто еще накрывает столы дома в честь какого-нибудь семейного мероприятия, вам примерно в какую сумму на человека это обходится. Я тут квартиру в ипотеку взяла, мама решила новоселье устроить в лучших традициях. Пытаюсь понять, сколько денег мне еще придется потратить.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1100
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 22:48

Обхожусь салатами плюс горячее, и то и другое тут https://shop.m-catering.ru беру, сама уже давно ничего не готовлю. Средняя стоимость на человека получается около трехсот рублей, если не брать ничего такого необычного. Гости, как правило, с собой что-то к столу приносят – кто колбасу, кто соленья – сразу же режу и выставляю на общий стол. В целом бюджетно и – для меня это главное – на кухне возиться не придется.
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