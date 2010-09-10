Сообщение zevc » Вчера, 22:06

Муж забрал нашу машину себе, я осталась без колес. Решила купить что-то с пробегом, потому что на новую денег просто нет. Посмотрела по объявлениям и поняла, что к частникам лучше не соваться. Остаются салоны, но и к ним масса вопросов. Как думаете, салонам вообще доверять можно?