Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Вчера, 22:06

Муж забрал нашу машину себе, я осталась без колес. Решила купить что-то с пробегом, потому что на новую денег просто нет. Посмотрела по объявлениям и поняла, что к частникам лучше не соваться. Остаются салоны, но и к ним масса вопросов. Как думаете, салонам вообще доверять можно?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1100
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » Вчера, 22:53

Не всем, далеко не всем. Из всех салонов, которые мне пришлось объехать в поисках машины, только автосалон время авто смог предложить более-менее честный вариант. В плане цены и в плане гарантии – сейчас дилеры научились оформлять договора таким образом, что если в машине что-то не так, то они как бы не виноваты и ответственности за это не несут. Так что отзывы внимательно читайте, прежде чем куда-то ехать
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