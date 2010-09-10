Покупка авто
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Покупка авто
Муж забрал нашу машину себе, я осталась без колес. Решила купить что-то с пробегом, потому что на новую денег просто нет. Посмотрела по объявлениям и поняла, что к частникам лучше не соваться. Остаются салоны, но и к ним масса вопросов. Как думаете, салонам вообще доверять можно?
Re: Покупка авто
Не всем, далеко не всем. Из всех салонов, которые мне пришлось объехать в поисках машины, только автосалон время авто смог предложить более-менее честный вариант. В плане цены и в плане гарантии – сейчас дилеры научились оформлять договора таким образом, что если в машине что-то не так, то они как бы не виноваты и ответственности за это не несут. Так что отзывы внимательно читайте, прежде чем куда-то ехать
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Покупка авто
Мы тоже планируем покупать авто. Такое будем брать в салоне
Re: Покупка авто
Вероника Климова писал(а):Мы тоже планируем покупать авто. Такое будем брать в салоне
Очень правильное решение вы сейчас для себя приняли и отговаривать вас от него я точно не намерен! Просто и в салоне авто нужно смотреть внимательно, не спешить и трезво взвешивать все За и Против конкретной модели. Я вам оставлю ресурс удобный - avtosalon-avto , с помощью которого вы максимально большое количество автосалонов у себя в городе сможете подобрать
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