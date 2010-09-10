Сообщение zevc » Вчера, 22:12

Как уместить слишком большое количество гостей в одной квартире? Расставить стулья вокруг стола, как это происходит на застольях обычно для нас не вариант. Организовать разные посадочные места с угощениями для гостей? Идея неплохая, но не нравится, что все будут отдельно.