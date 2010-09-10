Фуршет
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Фуршет
Как уместить слишком большое количество гостей в одной квартире? Расставить стулья вокруг стола, как это происходит на застольях обычно для нас не вариант. Организовать разные посадочные места с угощениями для гостей? Идея неплохая, но не нравится, что все будут отдельно.
Re: Фуршет
Как по мне – лучше разделить гостей на два приема, либо найти другое место для встречи, где все уместятся без особых проблем. Если такой возможности нет, организуйте фуршет спб прямо дома – почти та же идея, что у вас, только вообще без посадочных мест. Гости будут ходить по дому, общаться между собой и не будет явного разделения на группы. Такой вариант не рассматривали?
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