Фуршет

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Фуршет

Сообщение zevc » Вчера, 22:12

Как уместить слишком большое количество гостей в одной квартире? Расставить стулья вокруг стола, как это происходит на застольях обычно для нас не вариант. Организовать разные посадочные места с угощениями для гостей? Идея неплохая, но не нравится, что все будут отдельно.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1100
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Фуршет

Сообщение klonik » Вчера, 22:58

Как по мне – лучше разделить гостей на два приема, либо найти другое место для встречи, где все уместятся без особых проблем. Если такой возможности нет, организуйте фуршет спб прямо дома – почти та же идея, что у вас, только вообще без посадочных мест. Гости будут ходить по дому, общаться между собой и не будет явного разделения на группы. Такой вариант не рассматривали?
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