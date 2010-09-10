ВНЖ на Мальте
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ВНЖ на Мальте
Какие сейчас процедуры существуют по получению вида на жительство на Мальте? И вообще, есть ли шанс его получить гражданам России? Хотелось бы как запасной вариант иметь документы на постоянное там проживание. Посоветуйте как их сделать.
Re: ВНЖ на Мальте
derigor писал(а):Какие сейчас процедуры существуют по получению вида на жительство на Мальте? И вообще, есть ли шанс его получить гражданам России? Хотелось бы как запасной вариант иметь документы на постоянное там проживание. Посоветуйте как их сделать.
Из того что я знаю, точно возможно сделать ВНЖ Мальты за инвестиции. Как правильно это всё оформить, вам расскажут в компании Passportivity https://passportivity.com/ru/ . Я именно через них делал ВНЖ, получил его за 3 месяца. Сейчас все документы уже на руках.
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