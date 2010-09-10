Сообщение derigor » Сегодня, 12:40

Какие сейчас процедуры существуют по получению вида на жительство на Мальте? И вообще, есть ли шанс его получить гражданам России? Хотелось бы как запасной вариант иметь документы на постоянное там проживание. Посоветуйте как их сделать.