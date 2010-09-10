ВНЖ на Мальте

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

ВНЖ на Мальте

Сообщение derigor » Сегодня, 12:40

Какие сейчас процедуры существуют по получению вида на жительство на Мальте? И вообще, есть ли шанс его получить гражданам России? Хотелось бы как запасной вариант иметь документы на постоянное там проживание. Посоветуйте как их сделать.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: ВНЖ на Мальте

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 17:29

derigor писал(а):Какие сейчас процедуры существуют по получению вида на жительство на Мальте? И вообще, есть ли шанс его получить гражданам России? Хотелось бы как запасной вариант иметь документы на постоянное там проживание. Посоветуйте как их сделать.

Из того что я знаю, точно возможно сделать ВНЖ Мальты за инвестиции. Как правильно это всё оформить, вам расскажут в компании Passportivity https://passportivity.com/ru/ . Я именно через них делал ВНЖ, получил его за 3 месяца. Сейчас все документы уже на руках.
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