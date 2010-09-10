Сообщение klonik » Сегодня, 12:46

Здравствуйте, у папы круглая дата - 55 лет, хотим сделать какой-то запоминающийся подарок, слышали, что где-то можно с фотографии заказать картину на холсте, ее не рисуют, а фото распечатывают на такой фактурной бумаге.