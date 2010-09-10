Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, у папы круглая дата - 55 лет, хотим сделать какой-то запоминающийся подарок, слышали, что где-то можно с фотографии заказать картину на холсте, ее не рисуют, а фото распечатывают на такой фактурной бумаге.
Re: Подскажите
Доброго дня, мы заказывали такую, смотрится шикарно! Дозакажете потом по размеру хорошую рамку и будет смотреться как настоящий холст маслом) Такие услуги предоставляет Фотоотель, вот ссылка https://photohotel.ru/products/interior ... nvas_rama_ , к качеству не придерешься, главное качественное фото им предоставить.
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