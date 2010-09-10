Дежурство скорой помощи на мероприятиях

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Дежурство скорой помощи на мероприятиях

Сообщение viktorcok » Сегодня, 15:04

С целью улучшения качества работы бригад и повышения эффективности системы здравоохранения для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей формируются Дежурство скорой помощи на мероприятиях https://meam.ru/ Они оснащены современными средствами транспортировки больных, диагностического оборудования и транспорта, позволяющими снизить риск травмы при транспортировке. Медицинские бригады работают в круглосуточном режиме, круглосуточно оказывают медицинскую помощь населению. За круглосуточным врачеванием следит круглосуточная медицинская бригада скорой медицинской (неотложной) медицинской помощи.
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