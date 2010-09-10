Сообщение klonik » Сегодня, 18:25

Меня удивляют люди, которые в магазинах не смотрят на цену товара, а просто кидают его в корзину. Если я так делать буду, то моей зарплаты хватит на три похода в пятерочку, не больше. Что интересно, среди моих знакомых таких много и я точно знаю, что зарабатывают они не больше меня. Вот как это работает?