Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1104
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:25

Меня удивляют люди, которые в магазинах не смотрят на цену товара, а просто кидают его в корзину. Если я так делать буду, то моей зарплаты хватит на три похода в пятерочку, не больше. Что интересно, среди моих знакомых таких много и я точно знаю, что зарабатывают они не больше меня. Вот как это работает?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:25

Вы знаете, я со стороны могу показаться именно таким человеком. По магазину просто так не гуляю, цены не разглядываю – подошла, взяла, положила в корзину и дальше пошла. Но это не от того, что я за ценами не слежу. Еще как слежу, сейчас живем в режиме жесткой экономии. Просто я перед тем, как пойти в магазин, каталог в пятерочке изучаю и уже знаю заранее, что брать стоит, а на что сначала нужно акции дождаться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя