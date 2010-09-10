Подскажите
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Подскажите
Меня удивляют люди, которые в магазинах не смотрят на цену товара, а просто кидают его в корзину. Если я так делать буду, то моей зарплаты хватит на три похода в пятерочку, не больше. Что интересно, среди моих знакомых таких много и я точно знаю, что зарабатывают они не больше меня. Вот как это работает?
Re: Подскажите
Вы знаете, я со стороны могу показаться именно таким человеком. По магазину просто так не гуляю, цены не разглядываю – подошла, взяла, положила в корзину и дальше пошла. Но это не от того, что я за ценами не слежу. Еще как слежу, сейчас живем в режиме жесткой экономии. Просто я перед тем, как пойти в магазин, каталог в пятерочке изучаю и уже знаю заранее, что брать стоит, а на что сначала нужно акции дождаться.
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