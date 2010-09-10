Подскажите
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Подскажите
Кто имеет реальный опыт эксплуатации китайских автомобилей, это правда, что машины одноразовые? Смотрю в ту сторону, хочется взять, но все отговаривают. Почему-то нет к ним доверия у людей. Хотя с виду они даже красивые, что с ними не так?
Re: Подскажите
С легковыми дела не имела, езжу на стареньком японце и менять не собираюсь пока. А вот муж у меня полгода назад взял тягач фотон, как раз китайский. Первый месяц был сплошной восторг – и это здорово придумано, и то очень круто. сейчас восторг приутих, оценивает машину как нормальную. По ремонту пока ничего серьезного не ломалось, но с текущим не было никаких абсолютно проблем.
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