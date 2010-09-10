Сообщение klonik » Сегодня, 18:31

Кто имеет реальный опыт эксплуатации китайских автомобилей, это правда, что машины одноразовые? Смотрю в ту сторону, хочется взять, но все отговаривают. Почему-то нет к ним доверия у людей. Хотя с виду они даже красивые, что с ними не так?