Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1104
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:31

Кто имеет реальный опыт эксплуатации китайских автомобилей, это правда, что машины одноразовые? Смотрю в ту сторону, хочется взять, но все отговаривают. Почему-то нет к ним доверия у людей. Хотя с виду они даже красивые, что с ними не так?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:55

С легковыми дела не имела, езжу на стареньком японце и менять не собираюсь пока. А вот муж у меня полгода назад взял тягач фотон, как раз китайский. Первый месяц был сплошной восторг – и это здорово придумано, и то очень круто. сейчас восторг приутих, оценивает машину как нормальную. По ремонту пока ничего серьезного не ломалось, но с текущим не было никаких абсолютно проблем.
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