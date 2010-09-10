Сообщение klonik » 15 ноя 2023, 18:36

Почему детям с молочными зубами не ставят брекеты? У меня у сына очень страшные зубы, ему восемь лет. Ходим по врачам, все говорят, что брекеты ставить не будут, подождут лет до двенадцати, когда молочные зубы сменятся постоянными. Неужели это нормально?