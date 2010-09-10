Стоматология
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Стоматология
Почему детям с молочными зубами не ставят брекеты? У меня у сына очень страшные зубы, ему восемь лет. Ходим по врачам, все говорят, что брекеты ставить не будут, подождут лет до двенадцати, когда молочные зубы сменятся постоянными. Неужели это нормально?
Re: Стоматология
Почитайте как происходит исправление прикуса у детей 8 лет, поймете, почему брекеты не ставят. Только я не понимаю, чем вы возмущаетесь – вам что, в лечении отказали? Обычно врачи вместо брекетов предлагают пластины, они тоже работают на исправление прикуса. Пластины к зубам бережнее и среди них есть съемные варианты, самое то для ребенка вашего возраста. После них, кстати, брекеты могут не понадобится.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Стоматология
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