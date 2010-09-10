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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 64 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Вызов платной скорой помощи Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 00:13 Платная скорая медицинская помощь https://smp-1.ru/ готова предоставить как скорую неотложную помощь с вызовом на дом, так и неотложную медицинскую помощь с доставкой в медицинское учреждение. В настоящий момент наши врачи оказывают неотложную и плановую медицинскую помощь в аэропортах, железнодорожном транспорте, на паромных терминалах, на гостиничных территориях (гостиницы, апартаменты и т.п.), в общественном транспорте, в офисных и промышленных зданиях, на предприятиях, а так же в любых других местах, в том числе и на улице. В случае необходимости ваша жизнь может быть сохранена, а деньги, уплаченные вами за услугу, в полном объеме будут потрачены на лечение и реабилитацию. Приоритет в оказании такой помощи отдается пациентам, у которых нет страховки, а также тем, чье состояние позволяет оплатить услуги. Вернуться к началу

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