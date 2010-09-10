Медицина для детей
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Медицина для детей
Никогда бы не думала, что буду такой тревожной матерью, но что есть, то есть. Мне все время кажется, что ребенок у меня плачет из-за того, что у него что-то болит. Даже если успокаивается после кормления, все равно не могу плохие мысли из головы выкинуть. Как с этим бороться?
Re: Медицина для детей
Мне кажется, что это нормальное явление, все так или иначе через это проходят. Причем один страх может другим сменяться. Я, например, сначала за здоровье переживала. Несколько раз с ребенком в вирилис ходила, пока врачи мне его всего не обследовали. Потом стало казаться, что сейчас ребенок перевернется в кровати и задохнется. Месяцам к пяти только отпустило. Если сильно тревожитесь, можно начать пить успокоительное.
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