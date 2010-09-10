Сообщение zevc » Сегодня, 16:00

Никогда бы не думала, что буду такой тревожной матерью, но что есть, то есть. Мне все время кажется, что ребенок у меня плачет из-за того, что у него что-то болит. Даже если успокаивается после кормления, все равно не могу плохие мысли из головы выкинуть. Как с этим бороться?