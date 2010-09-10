Медицина для детей

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1111
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Медицина для детей

Сообщение zevc » Сегодня, 16:00

Никогда бы не думала, что буду такой тревожной матерью, но что есть, то есть. Мне все время кажется, что ребенок у меня плачет из-за того, что у него что-то болит. Даже если успокаивается после кормления, все равно не могу плохие мысли из головы выкинуть. Как с этим бороться?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Медицина для детей

Сообщение klonik » Сегодня, 18:16

Мне кажется, что это нормальное явление, все так или иначе через это проходят. Причем один страх может другим сменяться. Я, например, сначала за здоровье переживала. Несколько раз с ребенком в вирилис ходила, пока врачи мне его всего не обследовали. Потом стало казаться, что сейчас ребенок перевернется в кровати и задохнется. Месяцам к пяти только отпустило. Если сильно тревожитесь, можно начать пить успокоительное.
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