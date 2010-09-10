Образование за границей
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Образование за границей
Может – совершенно случайно, - кто-нибудь из читающих этот пост учился за границе и может поделиться опытом? Интересует, в частности, что там с графиком учебы и возможностью работы? в интернете смотрела, везде разное пишут, не знаю чему верить.
Re: Образование за границей
Здравствуйте, автор, а страна вас какая интересует? Просто магистратура в Италии будет сильно отличаться от обучения где-нибудь в США. В Америке все довольно просто для студентов, главное деньги за учебу плати, имя колледжа не позорь да хоть иногда на парах отмечайся. В Италии тоже посещение более-менее свободное, но если мало ходить, будешь сдавать экзамены в особом порядке.
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