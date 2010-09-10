Сообщение zevc » Сегодня, 16:19

Может – совершенно случайно, - кто-нибудь из читающих этот пост учился за границе и может поделиться опытом? Интересует, в частности, что там с графиком учебы и возможностью работы? в интернете смотрела, везде разное пишут, не знаю чему верить.