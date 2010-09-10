Сообщение zevc » Сегодня, 16:46

Объясните мне, пожалуйста – как можно уехать учиться в другую страну не зная местного языка? У меня подруга отчаянная – полетела в Италию, хотя говорит только на родном и английском. Я ей, честно говоря, немного завидую, сама бы так не смогла. Но не понимаю, как ее вообще взяли?