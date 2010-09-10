Образование за границей

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1111
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Образование за границей

Сообщение zevc » Сегодня, 16:46

Объясните мне, пожалуйста – как можно уехать учиться в другую страну не зная местного языка? У меня подруга отчаянная – полетела в Италию, хотя говорит только на родном и английском. Я ей, честно говоря, немного завидую, сама бы так не смогла. Но не понимаю, как ее вообще взяли?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Образование за границей

Сообщение klonik » Сегодня, 18:01

Как оказалось – нам агентство обучения за рубежом об этом само рассказывало – для учебы в большинстве стран нужно знать только английский. Там занятия для иностранных студентов ведутся именно на нем, поэтому у студентов с преподавателями никаких проблем в общении не возникает. Для всех остальных случаев агентство рекомендовало пользоваться онлайн-переводчиком. Благо, что сейчас с ними нет никаких проблем.
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