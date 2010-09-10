Дверной замок

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1111
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дверной замок

Сообщение zevc » Сегодня, 17:53

Всем привет, помогайте! Открывала сейчас входную дверь так усердно, что сломала в личинке ключ. Вызвала службу по вскрытию замков. Дверь то мне открыли, только теперь она не закрывается, замку хана((( срочно нужен мастер, чтоб приехал прям сейчас, иначе ночевать придется с открытой дверью.
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