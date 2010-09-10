Дверной замок

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1111
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дверной замок

Сообщение zevc » Вчера, 17:53

Всем привет, помогайте! Открывала сейчас входную дверь так усердно, что сломала в личинке ключ. Вызвала службу по вскрытию замков. Дверь то мне открыли, только теперь она не закрывается, замку хана((( срочно нужен мастер, чтоб приехал прям сейчас, иначе ночевать придется с открытой дверью.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дверной замок

Сообщение klonik » Вчера, 21:36

Здравствуйте, это ж как вы домой торопились, что ключ в замке умудрились сломать) Провалитесь по этой ссылке и вызовите себе мастера, у них есть услуга срочного выезда, специалист приедет в течение часа, привезти свой замок, и все быстренько поставит. У вас же всяко запасного замка дома нет? И не придется спать с дверями нараспашку)
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